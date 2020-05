Famke Louise is niet langer vrijgezel. De 21-jarige zangeres zegt in gesprek met RTL Boulevard met iemand te daten.

Famke Louise Meijer zegt in gesprek met het entertainmentprogramma niet veel kwijt te willen over de nieuwe persoon in haar leven. "Maar het is nog niet heel serieus."

De zangeres maakte in april 2019 bekend dat zij en rapper Ronnie Flex uit elkaar waren, na een half jaar daarvoor de relatie te hebben bevestigd.

Ook Ronnie Flex heeft inmiddels een nieuwe vrouw in zijn leven: hij heeft nu een relatie met Demi de Boer, de dochter van Ronald de Boer.