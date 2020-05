Kendall Jenner zou 90.000 dollar (82.000 euro) gaan betalen om niet meer verwikkeld te zijn in de rechtszaak rondom het mislukte Fyre Festival. Het model werd ingehuurd voor een promotievideo en is zo verbonden aan het festival dat in 2017 zou plaatsvinden.

TMZ meldt dat er een zaak loopt tegen verschillende betrokkenen bij het festival, om geldschieters terug te betalen. Jenner zou 275.000 dollar hebben ontvangen om samen met modellen als Bella Hadid en Emily Ratajkowski promotie te maken voor het festival op de Bahama's.

Het festival liep uit op een ramp: er bleek amper iets geregeld te zijn voor de festivalgangers, mensen kwamen zonder onderdak en eten te zitten en dat terwijl ze soms duizenden euro's hadden betaald om erbij te kunnen zijn. De oprichter van het festival werd veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Een rechter moet nog akkoord geven op de afspraken met Jenner.