Bij Bas van Toor, beter bekend als clown Bassie, is maandag succesvol een niersteen verwijderd, bevestigt zijn dochter Liesbeth woensdag bij RTL Boulevard.

Van Toor zou aanvankelijk op 23 april de operatie ondergaan, maar door de coronacrisis werd de ingreep bij de 84-jarige acteur met enkele weken uitgesteld. Pas deze week was er een plek op de intensive care.

Van Toor had al langer last van een niersteen, die tijdens de operatie 2,5 centimeter groot bleek.

"Als alles goed gaat, mag hij morgen of vrijdag weer naar huis", aldus dochter Liesbeth. "We mogen niet langs bij hem, dat is wel lastig. Gelukkig zijn de verpleegkundigen heel lief voor hem. We hebben contact via Skype zodat we elkaar wel zien."