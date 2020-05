De Britse acteur Jude Law (47) en zijn vrouw Phillipa Coan (32) verwachten hun eerste kind. Dat meldt The Daily Mail woensdag. Het is voor Law de zesde keer dat hij vader wordt.

Het is de eerste keer dat het stel samen een kind verwacht. Coan en Law trouwden afgelopen jaar met elkaar.

Uit eerdere relaties heeft Law al vijf kinderen. Zo heeft hij onder andere drie kinderen met zijn ex Sadie Frost. Twee zoons van 23 en 17, en een dochter van 19 jaar. Vijf jaar geleden kreeg hij samen met zijn ex Catherine Harding een dochter.

De Britse acteur is onder andere bekend van zijn rollen in de films Sherlock Holmes (2009), The Young Pope (2016) en The Holiday (2006).