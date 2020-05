De Schotse dj Calvin Harris liet woensdagochtend via Twitter weten in 2014 een hartstilstand te hebben gekregen.

De 36-jarige dj onthult dat 2014 een interessant jaar voor hem was. "Ik knokte mezelf omhoog in de hitlijsten tot nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en eindigde het jaar met een hartstilstand", twitterde Harris.

De dj eindigt het bericht met: "En dergelijke dingen gebeurden in de tussentijd." Daaronder deelde de dj een filmpje van Dancing Astronaut. De video is opgenomen tijdens een van Harris' sets op Electric Daisy Carnival.

Harris, bekend van hits als We Found Love en Feel So Close, scoorde in 2014 een enorme hit met het nummer Summer en had grote samenwerkingen met Rita Ora en de Ellie Goulding.