Sia heeft in 2019 twee jongens van achttien geadopteerd. De zangeres nam dit besluit, omdat ze vanwege hun leeftijd bijna geen recht meer hadden op pleegzorg.

Sia vertelt in gesprek met radiozender SiriusXM dat ze hen - toen het nog kon - wilde opnemen in haar gezin.

"Ik hou van hen", zegt Sia, die vertelt dat de jongens het moeilijk hebben met de huidige coronacrisis. "De een meer dan de ander, maar ze zijn allebei bezig met dingen die goed voor hen zijn. Ze zijn veel bezig met leren."

Begin dit jaar liet de zangeres weten dat ze een zoon had geadopteerd. Nu is dus duidelijk dat ze twee adoptiezoons heeft.

Mogelijk is een van deze jongens Desani, die in de HBO-documentaire Foster te zien was. Vorig jaar mei twitterde Sia dat ze de jongen graag wilde adopteren.

De artiest voedt haar zoons alleen op. In 2016 scheidde ze van haar man en Sia vertelde in een interview "voor de rest van haar leven vrijgezel te willen blijven".

De 44-jarige Sia bracht in 1997 haar eerste album uit. In 2008 scoorde ze met The Girl You Lost To Cocaine haar eerste hit in Nederland. In 2014 raakte haar carrière in een stroomversnelling met hits als Chandelier, Elastic Heart en Cheap Thrills. De zangeres verschijnt tegenwoordig niet meer zelf in haar videoclips en draagt op het podium pruiken die haar gezicht bedekken.