Sylvie Meis is niet van plan om na haar bruiloft haar achternaam aan te passen. De presentatrice is verloofd met kunstenaar Niclas Castello, maar wil na de trouwerij Meis blijven heten, vertelt ze in de podcast Mit den Waffeln einer Frau.

"Ik ben trots op wat ik gedaan heb. Ik ben Sylvie Meis en zal dan ook nooit meer een andere naam aannemen", vertelt ze. Op de vraag wat haar verloofde daarvan vindt, antwoordt ze dat hij het begrijpt.

"Hij weet ook dat ik mijn carrière heb opgebouwd als Sylvie Meis. Ik heb hard gewerkt en gestreden om te zijn waar ik ben als 42-jarige vrouw en ik ga dus niet mijn naam weer aanpassen. Nooit meer."

Meis en Castello zouden eigenlijk in juni met elkaar trouwen, maar zagen zich genoodzaakt de ceremonie uit te stellen vanwege de coronacrisis. Ze liet eerder al weten op een zonnige bestemming in kleine kring te willen trouwen. Meis wil alleen familieleden en goede vrienden uitnodigen.

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat Meis en Castello trouwplannen hebben. De presentatrice werd met een verlovingsring gezien, waarna haar management het nieuws bevestigde. Meis en Castello leerden elkaar in juni kennen op de bruiloft van een gezamenlijke vriendin.

Meis was van 2005 tot 2013 getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart, wiens achternaam ze wel aannam tijdens het huwelijk.