Jan Slagter kan er slecht tegen als mensen hem vragen wanneer hij gaat stoppen. Hoewel de 66-jarige televisiemaker de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, moet hij er niet aan denken niet meer te werken.

"Alsof mijn leven al bijna over is. Daar wil ik nog niet aan", aldus de bedenker van Omroep MAX in gesprek met &C.

Slagter stond vorig jaar voor het eerst stil bij de gedachte dat hij met pensioen zou kunnen gaan. "Ineens was het zo concreet. Hoelang zou ik nog hebben in goede gezondheid? Die vraag beangstigt me. Potverdorie zeg."

De presentator werd bekend op zijn 49e en heeft na die tijd veel zien veranderen in zijn leven. Vijf jaar geleden ging hij nog dagelijks met mensen in discussie op Twitter, inmiddels heeft hij dat afgeleerd.

"Tweette iemand een foto van mij met de opmerking dat ik een ouwe kop kreeg, dan stuurde ik er meteen een screenshot van de afzender overheen: 'Nee, jij ziet er lekker uit.' Jan, dacht ik, káp hiermee. Dat doe ik niet meer. Af en toe, als het om de publieke omroep gaat of als er onwaarheden worden verkondigd, vlieg ik er nog weleens met gestrekt been in."

Slagter vindt het zonde dat mensen die ongegronde negatieve opmerkingen plaatsen een platform krijgen. "Soms denk ik: was sociale media maar nooit uitgevonden, doe mij de fax maar terug. En ja, ik klink als een oude man, ik weet het."