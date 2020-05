Nadat actrice Jaime King maandag een scheiding aanvroeg, heeft een rechter bepaald dat haar twee zoons bij haar echtgenoot blijven, meldt TMZ woensdag. De actrice heeft om onbekende redenen en met succes een contactverbod aangevraagd voor filmregisseur Kyle Newman, met wie ze sinds 2007 getrouwd is.

"Kyle is teleurgesteld dat Jaime rechtbankpapieren kon indienen op basis van valse beschuldigingen, zonder dat hij daarop kon reageren", aldus Newman via een woordvoerder. "Hij is daarom verheugd dat de kinderen van de rechter onder zijn hoede mogen blijven en zal alleen voor hen blijven zorgen, zoals hij gedurende de coronacrisis heeft gedaan."

Newman verklaart verder dat hij het beste voor zijn gezin wil en dat hij hoopt dat King, bekend van onder andere White Chicks, Sin City en The Alibi, "de vrede en hulp krijgt die ze nodig heeft".

De 41-jarige actrice, die maandenlang het slachtoffer was van een stalker, en de 44-jarige regisseur, die onder meer bekend is van de comedy Barely Lethal met Jessica Alba en Samuel L. Jackson, treffen elkaar op 8 juni in de rechtszaal.

King en Newman hadden hun eerste ontmoeting op de set van de film Fanboys. Het echtpaar heeft twee zoons, van zes en vier jaar oud.