The Politician-actrice Zoey Deutch werd een maand lang positief getest op het coronavirus. Soms voelt ze zich schuldig over het feit dat zij de ziekte goed heeft doorstaan, schrijft ze in een essay in Vulture.

"Ik had het coronavirus al vroeg, nog vóór de lockdown, en een groep van mijn vrienden kreeg het ook. Mensen blijven me vragen waar ik het heb opgelopen en ik zou willen dat ik dat wist. Ik heb het gevoel dat ik dan op een meer welbespraakte manier zou kunnen praten over mijn ervaring."

"Ik ben zo dankbaar voor mijn gezondheid en ik voel me in zekere zin ook schuldig omdat ik er goed vanaf ben gekomen. Ik denk dat dit virus zoveel tegenstrijdige emoties oproept", aldus Deutch.

"Ik moet zeggen dat ik ook zo dankbaar ben voor mijn neurotische trekjes, waardoor ik binnen bleef voordat het de bedoeling was. Ik ben eerder in quarantaine gegaan dan er een verplichte lockdown was. "

Maskers dragen voor anderen

Deutch erkent de voordelen die ze heeft gehad ten opzichte van anderen. "Ik heb zoveel geluk dat ik gezond ben, dat ik veilig ben en toegang heb tot dokters. Ik ben ongelooflijk bevoorrecht", zegt ze. "Maar niet iedereen deelt dat voorrecht - dus we moeten extra voorzichtig zijn voor degenen die dat niet hebben, door maskers te dragen."

Deutch is de dochter van actrice Lea Thompson en filmmaker Howard Deutch. De Before I Fall-ster voegt zich bij een groeiende lijst van sterren die hebben gesproken over hun positieve coronavirusdiagnoses, onder wie Tom Hanks, Idris Elba, Pink en Sara Bareilles.