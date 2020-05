Yolanthe Cabau, die in maart 2019 liet weten niet langer samen te zijn met Wesley Sneijder, heeft voor het eerst een interview gegeven over haar scheiding. In gesprek met Grazia vertelt de 35-jarige presentatrice en actrice dat de breuk niet plotseling kwam en dat er veel aan vooraf is gegaan.

"Het is bij ons echt niet zo dat er één dingetje is gebeurd en dat we toen meteen de handdoek in de ring hebben gegooid", aldus Cabau.

Cabau zegt nog midden in haar scheiding te zitten en vertelt dat er veel aan vooraf ging. "Dat zijn dingen die je niet met het hele publiek deelt, maar samen hoopt op te lossen. Je wilt het een eerlijke kans geven, en daarna wéér en wéér, en daarnaast ook elkaar beschermen. Maar op een gegeven moment was er te veel verdriet, viel het vertrouwen weg en toen was er niet meer genoeg over om voor te strijden."

Inmiddels gaat het redelijk goed met de presentatrice. "Sommige momenten voel ik me heel sterk en kan ik de hele wereld aan; dan kijk ik vooruit en niet achteruit. Maar er zijn ook dagen - zeker nu ik veel op mezelf aangewezen ben - dat ik wat minder sterk ben en dingen zo graag anders had gezien. Maar zo is het nu eenmaal niet gelopen."

De hoop in de liefde is Cabau niet kwijtgeraakt, vertelt ze. "De dag dat ik mijn hoop in de liefde kwijtraak, zou een heel verdrietige zijn. Ik ben een romantisch persoon en heb veel voorbeelden om me heen gezien van mensen die na vijftig jaar nog steeds elkaars hand vasthouden. Maar ja, mensen doen elkaar soms ook onbewust pijn met bepaalde keuzes."

De 35-jarige voetballer en Cabau waren sinds mei 2009 samen, trouwden in juli 2010 in het Italiaanse Siena en hebben een vierjarige zoon (Xess Xava). Sneijder heeft samen met zijn jeugdliefde Ramona nog een zoon (Jessey).