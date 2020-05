De Belgische presentator en acteur Tom Waes is sinds de uitbraak van het coronavirus gestopt met roken, zegt hij in een interview in Humo.

De van onder meer Reizen Waes en Undercover bekende Waes was eind vorig jaar samen met zijn vrouw op reis in Hongkong om zijn zoon te bezoeken. Na terugkomst begon hij hevig te hoesten.

"Omdat ik er een pakje sigaretten per dag door joeg, dacht ik dat het daaraan lag. Mieke was intussen doodziek - keelpijn, hoofdpijn, koorts - en heeft nog twee mensen serieus aangestoken. Later lazen we dat corona in november of december al in België geweest zou kunnen zijn: toen ging ons licht branden. We gaan dat natuurlijk nooit zeker weten."

Wat Waes wel zeker wist, is dat hij zou stoppen met roken. "Intussen ben ik dat roken hélemaal vergeten. Zelfs nu. Ik denk echt dat ik ervanaf ben."

'Het doet goed om even op de rem te staan'

Door het coronavirus kan Waes niet reizen, wat betekent dat ook dat zijn succesvolle reisprogramma's niet gemaakt kunnen worden. Daar ziet de Belgische televisiepersoonlijkheid echter ook wel de voordelen van in.

"Doordat alles stopt, heb ik tijd om na te denken, en merk ik in wat voor een ratrace ik zat. Het doet eigenlijk wel goed om even op de rem te staan. Echt waar, dezer dagen werk ik in een kwart van het tempo van vroeger."

