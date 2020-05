Paul van Vliet stopte na een maand met het schrijven van zijn autobiografie, omdat zijn eigen verleden hem begon te vervelen, vertelt hij in een dinsdag verschenen interview met VARAgids. Rond zijn 75e verjaardag sloeg de cabaretier ook een aanbod voor een biografie af, omdat hij zijn eigen leven niet interessant genoeg vindt.

"Ik ben ooit begonnen aan een autobiografie, maar ik ging me na een maand ontzettend vervelen met mijn eigen verleden. Dus dat heb ik stopgezet", aldus Van Vliet. "Toen ik 75 werd, wilden een paar mensen een biografie over mij schrijven. 'Zo interessant is mijn leven niet', heb ik gezegd. 'Doe maar als ik dood ben.'"

Als de 84-jarige Van Vliet toch op zijn leven terugkijkt, ziet hij "iemand die veel geloof heeft gehecht aan energie". De cabaretier heeft mede door zijn vrouw Lidewij tot "schade en schande" ondervonden dat hij moeite heeft met contact onderhouden.

Van Vliet nam in 2018 na een carrière van zestig jaar officieel afscheid van het theater, maar keerde begin 2020 terug met een eigen voorstelling. De cabaretier kreeg voor zijn carrière twee koninklijke onderscheidingen en sinds 2012 reikt mensenrechtenorganisatie UNICEF jaarlijks de Paul van Vliet Award uit aan organisaties die zich inzetten voor kinderen.