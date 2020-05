Domien Verschuuren vindt achteraf dat hij te narcistisch was toen hij nog een relatie had. De radio-dj zegt in gesprek met VIVA dat hij in het laatste anderhalf jaar veel aan zichzelf gewerkt heeft en dat hij dat nog steeds doet. Hij denkt dat hij een leuker mens is geworden.

"Ik was wel een narcist, veel met mezelf bezig. Terugkijkend denk ik: je had wel wat meer mogen investeren in die ander. Ik denk dat ik mezelf nu beter op de tweede plek kan zetten en kan beseffen dat de mensen om me heen ook heel belangrijk zijn", aldus Verschuuren (32) in gesprek met het tijdschrift.

De radio-dj en zijn toenmalige verloofde verbraken hun relatie ongeveer anderhalf jaar geleden, na elf jaar samen te zijn geweest. Hoewel Verschuuren het gevoel heeft dat hij daarna is veranderd, zegt hij ook dat hij zichzelf voor die tijd al eens is kwijtgeraakt.

"Maar dan praat ik over vijf, zes jaar geleden. Ik vond mezelf toen wel heel belangrijk en dacht: nu ben ik een BN'er en doe ik ertoe! Achteraf besef ik dat ik mezelf wel had mogen terugfluiten af en toe. BN'er zijn op zich is een lege huls", vertelt hij. "Tegenwoordig zie ik mezelf als iemand die ontzettend veel geluk heeft dat-ie kan doen wat-ie het allerliefste doet, dat werk het allerbeste wil doen en daar een heel mooi, groot publiek mee kan bereiken."

"Het mooie aan deze periode is juist ook dat je beseft dat je niet alleen op de wereld bent en dat je elkaar harder nodig hebt dan ooit. Het maakt niet meer uit of je nu Gordon bent in een gigantische villa in Blaricum of Marije in een Vinex-wijk in Almere."