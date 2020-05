Tristan Thompson heeft een juridisch proces aangespannen tegen Kimberly Alexander, meldt TMZ maandag. Enkele dagen eerder hadden de basketballer en zijn voormalige partner Khloé Kardashian de vrouw via hun advocaat gesommeerd te stoppen met beweren dat hij de vader van haar vijfjarige zoon is.

In de juridische aanklacht beweert Thompson dat de vaderschapstest die hij in januari onderging "definitief heeft aangetoond" dat hij niet de vader van het kind is. Alexander zette de vertrouwelijke testresultaten op sociale media en beschuldigde het lab dat de test had uitgevoerd van sabotage.

Volgens Thompson sprak Alexander niet de waarheid toen ze beweerde dat hij een thuistest had gedaan om zijn vaderschap te controleren. De test zou zijn gedaan door een van de hoogst aangeschreven laboratoria in de Verenigde Staten.

Nadat Alexander Kardashian ervan beschuldigde mensen te hebben omgekocht om de testresultaten te manipuleren, sommeerden Thompson en de realityster de vrouw via hun advocaat om te stoppen met de beschuldigingen. Alexander plaatste de brief op sociale media.