Brian Austin Green heeft maandag in zijn podcast Context with Brian Austin Green verteld dat hij en zijn vrouw Megan Fox na een mindere periode rond 2015 opnieuw huwelijksproblemen hebben. Na een bezoek aan het buitenland voor filmopnames rond Halloween 2019 bekende Fox volgens de Beverly Hills 90210-acteur dat ze zich zonder hem in de buurt meer op haar gemak voelde.

Austin Green vertelt dat hij zijn vrouw enkele weken na het begin van de filmopnames van een niet nader genoemde film in een tekstbericht gevraagd of hij zich zorgen moest maken om zijn huwelijk. De van de Transformer-films bekende Fox antwoordde volgens de acteur reageerde met "laten we dit later bespreken".

"Ik was geschokt en boos nadat Fox me na haar terugkeer vertelde dat ze gelukkiger was zonder mij", aldus Green, die vermoedt dat hij zijn huwelijk teveel als vanzelfsprekend heeft genomen. Nadat volgens de acteur huwelijkstherapie geen resultaat opleverde, begon hij te denken dat "het is wat het is."

Volgens Green is het D-woord ('divorce', oftewel 'scheiding') "alsof je een handgranaat in de kamer laat ontploffen" maar zal hij altijd van "mijn beste vriend, al 15 jaar" blijven houden. Hij en Fox kregen een relatie in 2004 en zijn getrouwd sinds 2010.

Kelly ontmoette tijdens filmopnames Machine Gun Kelly

Volgens Brian Austin Green heeft Fox tijdens filmopnames van een niet nader genoemde film kennis gemaakt met rapper en acteur Machine Gun Kelly. De twee zouden volgens Austin Green, ondanks geruchten dat ze een relatie hebben, "op dit moment nog" vrienden zijn.

"Ik wil niet dat mensen denken dat Megan of Machine Gun Kelly de slechteriken zijn of ik het slachtoffer", zegt Austin Green over de geruchten rond Fox en de volgens hem "aardige kerel die ik nog niet ontmoet heb". "De pers zoekt iets om over te schrijven en dat is uit de hand gelopen."

In april 2019 werd bekend dat de 46-jarige Austin Green en de 34-jarige Fox de door de laatste in 2015 aangevraagde scheiding niet zouden doorzetten. Kort na de aanvraag verzoenden de twee zich en bleek Fox zwanger van hun derde zoon.