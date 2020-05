Voor Noah Cyrus was het bet lastig om op te groeien met Miley Cyrus als zus. Dat vertelde de twintigjarige zangeres in een Instagram-livestream. "Ik voelde me het familielid waar niemand iets om gaf, door wat er online allemaal over me gezegd werd."

Cyrus deelde haar gevoelens nadat ze vertelde dat haar nummer Young and Sad gaat over wat ze ervoer tijdens het opgroeien met een wereldberoemde zus.

"Het was absoluut ondraaglijk", vertelt de zangeres. "En daarom schrijf ik: 'Mijn zus is als zonneschijn, brengt altijd licht waar ze maar gaat. Ik werd geboren in de regenwolken, de zon was voor mij toen al gedoofd en ik kreeg een plek in haar schaduw.'"

Het was moeilijk voor haar om dit gevoel niet te geloven, omdat het herhaaldelijk door anderen werd versterkt. De Lonely-zangeres vertelt haar fans dat haar werd verteld dat ze ook "niet genoeg" was.

Cyrus liet weten blij te zijn dat ze haar gevoelens nu in een nummer deelt: "Ik wilde daarover vertellen, want het is een groot deel van mijn leven geweest."

Cyrus maakte naam als soloartiest nadat ze in 2016 haar debuutalbum Make Me (Cry) uitbracht. In 2018 kwam haar eerste EP Good Cry uit.