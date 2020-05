Coen Swijnenberg keert na enkele maanden afwezigheid door een burn-out, langzaam weer terug op de radio. Zijn vaste collega Sander Lantinga vertelt in gesprek met NU.nl dat hij het niet eenvoudig vond om zonder zijn wederhelft hun programma te maken.

"Daar ga ik eerlijk in zijn, dat was erg onwennig", vertelt Lantinga over de eerste uitzendingen zonder Swijnenberg, met wie hij al vijftien jaar radio maakt. "Al het automatische waar je vanuit gaat, valt weg. Je moet veel zoeken en dat is hard werken. Je moet het wiel zonder alle zekerheden opnieuw uitvinden."

Swijnenberg werd vervangen door Barend van Deelen en Edwin Evers en hoewel deze samenwerkingen Lantinga goed bevielen, was het voor hem wel anders werken. "Als tweetal ben je niet meteen een duo. Het ging uiteindelijk hartstikke goed, maar je merkt het wel in gesprekken. Als ik bij Coen 'A' zeg, dan weet ik al hoe hij reageert en nu moest ik maar zien wat er terug zou komen."

Lantinga presenteert vanaf 25 mei het programma Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's, waarin hij ook met een relatietherapeut in gesprek gaat over zijn band met Swijnenberg. "Daar kwam eigenlijk niet veel schokkends uit, omdat we in goede harmonie met elkaar leven. De onderste steen is bij ons altijd al boven. Wel realiseerde ik door die gesprekken hoeveel ik hem miste en hoe fijn en vruchtbaar onze samenwerking is."

Swijnenberg is sinds afgelopen week weer elke donderdag te horen in De Coen & Sander Show op Radio 538. "Het was de eerste minuut wel even spannend, want het is toch een half jaar geleden, maar het was ook heel snel weer heel vertrouwd", vindt Lantinga. Voorlopig houdt Swijnenberg het bij de donderdag, maar zodra hij er weer klaar voor is ontvangt Lantinga hem met open armen. "Hij hoeft het maar te zeggen en hij heeft zijn maandag tot en met woensdag en vrijdag ook weer terug."