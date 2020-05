Roy Donders is woensdag te zien in het relatieprogramma Lang Leve de Liefde op SBS6, meldt de Telegraaf maandag. De 29-jarige stylist en realityster heeft nooit eerder een blind date gehad, vertelt hij.

"Ik heb het altijd al een keer willen meemaken", aldus Donders over een blind date. De vrijgezelle stylist volgt Lang Leve de Liefde vanaf het begin en vindt het datingprogramma "echt wat voor mij."

Donders begrijpt de gedachte dat bekende mensen zoals hij geen datingprogramma nodig hebben om een relatie te krijgen. "Maar ik heb het juist wel nodig. Ik vraag me altijd af of mensen op me vallen om wie ik ben of omdat ik bekend ben."

"Daarom was dit eens een heel andere relatietest. Omdat de andere persoon niet wist dat ik binnen zou komen."

Tot zijn 22e was Donders naar eigen zeggen vrijgezel. De stylist had sindsdien twee serieuze relaties. De ene kwam te snel in een stroomversnelling, in de andere groeiden hij en zijn vriend uit elkaar, zo laat Donders weten.

De aflevering van Lang Leve de Liefde met Donders is woensdag te zien op SBS6.