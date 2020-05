Bibi Breijman spreekt op haar YouTube-kanaal openhartig over de moeilijke zwangerschap die zij twee jaar geleden doormaakte doordat zij leed aan een gecompliceerde aandoening: hyperemesis gravidarum (HG). "Zonder HG had ik misschien nu al wel een tweede zwangerschap achter de rug."

"Ik wilde heel graag iets met jullie delen wat ik nooit eerder heb verteld", begint Breijman de video. "Ik wilde vrouwen en meiden die een kindje verwachten niet afschrikken en dat is ook de reden dat ik het er eerder niet over gehad heb."

Door een interviewverzoek van Stichting ZEHG denkt de 28-jarige Breijman daar nu toch anders over. In haar video vertelt ze over haar ervaring met de zwangerschapsaandoening, die gepaard gaat met hevige misselijkheid en braken. HG is veel heftiger dan gewone zwangerschapsmisselijkheid en wordt gekenmerkt door snel gewichtsverlies, ondervoeding en uitdroging.

"Het voelde gewoon echt alsof ik was vergiftigd, het was echt een heel naar gevoel", zegt Breijman. Toen dat vier dagen aanhield, moest de YouTuber naar het ziekenhuis. Ze vertelt dat ze vijf tot zes keer per uur moest overgeven. "Het bleef niet bij ochtendmisselijkheid, het ging de hele dag door."

Dit hield vijf maanden aan en Breijman is meerdere malen opgenomen geweest in het ziekenhuis.

'Ik wacht totdat ik het weer aankan'

Dat haar eerste zwangerschap zo moeilijk verliep, heeft er voor gezorgd dat Breijman heel goed nadenkt over wanneer ze een tweede kindje wilt. "HG heeft er wel voor gezorgd dat ik nu niet nog een kind heb. Terwijl ik echt vijf kinderen wilde of zo."

"Zelf ben ik ook heel bang dat ik het weer ga krijgen, ik ga er ook van uit dat ik het ook gewoon weer krijg. Daarom wil ik het dit keer wel echt plannen. Dan kan ik ook aan mijn dochter uitleggen wat er aan de hand is. Zonder HG had ik misschien nu al wel een tweede zwangerschap achter de rug. Maar ik wacht nu nog even totdat ik het weer aan kan."

Breijman beviel op 24 november 2018 van dochtertje Teddy, die ze met haar vriend Waylon kreeg. De zanger vertelde vorig jaar in een interview met AD dat hij graag meer kinderen wil. "Als het ons gegeven is, natuurlijk."