Koningin Máxima is jarig en trakteert, en dat doet ze met het recept van haar favoriete koekjes. Het is volgens de koningin een typisch Argentijnse lekkernij: zogeheten alfajores van dulce de leche. Op de socialemediakanalen van het Koninklijk Huis legt ze het recept van haar moeder stap voor stap uit.

Niet alleen deelt de koningin het recept, ze plaatst er ook foto's bij waarop te zien is hoe ze citroenen raspt, de maizena met het meel mixt en het deeg in bakvormpjes doet. Ook is er een foto waarop ze trots het eindresultaat laat zien. Hieronder staat het recept zoals Máxima het deelde:

Ingrediënten koekjes:

300 gr maizena

200 gr bloem

200 gr roomboter (op kamertemperatuur)

150 gr suiker

4 eidooiers

1 theelepel soda (natriumbicarbonaat)

2 afgestreken theelepels bakpoeder

Het merg uit een klein vanillestokje of een snufje vanillepoeder

De geraspte schil van 1 citroen

1 theelepel cognac

Ingrediënten vulling:

Dulce de leche (kant en klaar of zelf maken met gecondenseerde melk en suiker)

Geraspte kokos

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom. Voeg de eidooiers en de cognac toe en kneed met de hand tot een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg dan twee lepels citroensap toe.

Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm dikte en steek rondjes deeg uit (met een glas) van ongeveer 4 cm diameter. Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo'‫n 2 centimeter afstand van elkaar.

Bak de koekjes 10-12 minuten op 160 graden. De koekjes moeten een klein beetje verkleuren, maar niet te veel, anders worden ze te droog en breken ze.



Als de koekjes klaar zijn: uit de oven halen en laten afkoelen. Plak steeds twee koekjes met een laag dulce de leche op elkaar. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de rand. Als allerlaatste stap rol je die randen door de geraspte kokos. Daarna zijn de alfajores de dulce de leche klaar om gegeten te worden.