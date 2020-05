Kaj Gorgels is er klaar mee dat mensen zijn vriendin vragen of ze zwanger is. Om de vragen en geruchten de kop in te drukken, heeft hij een ludieke foto op zijn Instagram geplaatst. "We hebben gewoon heerlijk zitten schransen sinds die quarantaine", staat erbij.

"Voor alle mensen die op de Instagram-story van Jessie (Jessie Jazz Vuijk, red.) reageren met: Zo, ben je zwanger of zo!? Nee. We hebben gewoon heerlijk zitten schransen sinds die quarantaine", begon Gorgels zijn bericht.

De 29-jarige presentator is "allang blij dat hij niet in een bikini op de foto hoeft". "Dan zou de vraag zijn: Zo, heb jij een sloopkogel doorgeslikt!? En zolang we niet hitsig afgetraind op een strand moeten verschijnen, blijven we ook nog even lekker door snaaien totdat we samen helemaal uit onze kanariegele hotpants schieten!"

Een gefotoshopte Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk. (Foto: Instagram/Kaj Gorgels)

'Eet smakelijk allemaal'

Verder laat Gorgels weten dat, als ze ooit zo gezegend zijn dat ze een kindje kunnen krijgen, hun volgers de eersten zijn die een kaartje ontvangen. "Tot die tijd gaan wij gewoon nog eens effe lekker in elkaars deegrolletjes bijten. Eet smakelijk allemaal!"

De presentator reageert op de geruchten bij een gefotoshopte foto van een zwangerschapsshoot. Op de lichamen zijn de hoofden van hem en zijn vriendin geplakt.

Gorgels maakte eind 2018 bekend dat hij een relatie heeft met het model. Vorig jaar zei de presentator in een interview met Geraldine Kemper voor het tijdschrift &C dat hij graag snel kinderen wil. Hij zou "het met open armen ontvangen" als zijn vriendin zwanger zou zijn. "Maar ik ga die wens niet aanwakkeren hoor, 'Jess' is ook jonger dan ik."