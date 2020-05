Basketballer Lebron James presenteerde zaterdag een een virtuele diploma-uitreiking voor de meer dan 3 miljoen eindexamenleerlingen van de middelbare school in de Verenigde Staten. Barack Obama was één van de sprekers.

"Naast de gebruikelijke uitdagingen die horen bij het opgroeien, hebben jullie allemaal te maken gehad met de extra druk van sociale media, rapporten over schietpartijen op scholen en het spookbeeld van klimaatverandering. En dan, net als je op het punt staat te vieren dat het je is gelukt, net als je uitkijkt naar het gala van je diploma-uitreiking en - laten we eerlijk zijn - een hele reeks feestjes, is de wereld op zijn kop gezet door een wereldwijde pandemie", begon Obama zijn speech.

Bordspellen of Tiger King

"En hoeveel ik zeker weet dat je van je ouders houdt, durf ik te wedden dat thuisblijven bij hen en bordspellen spelen of Tiger King kijken niet precies is wat je de laatste paar maanden van je laatste jaar voor ogen had."

Obama vertelt dat het gemis van een live-diploma-uitreiking snel over zal gaan. "Om eerlijk te zijn, herinner ik mezelf maar weinig. Bovendien staan de outfits ook bij niemand." Wat veel belangrijker is volgens de oud-president, is dat het slagen op de middelbare school een belangrijk punt is in het volwassen worden.

"Het moment waarop je de leiding over je eigen leven begint te nemen. Het is wanneer je mag beslissen wat belangrijk voor je is: wat voor soort carrière je wilt nastreven, met wie je een gezin wilt stichten, de waarden waarmee je wilt leven. En gezien de huidige staat van de wereld, kan dat best eng zijn."

'Onze samenleving werkt alleen als we aan elkaar denken'

"Je zult sneller moeten groeien dan sommige generaties", zei Obama. "Deze pandemie heeft veel van de diepgewortelde problemen van ons land blootgelegd. Van enorme economische ongelijkheid, tot aanhoudende raciale ongelijkheden, tot een gebrek aan basisgezondheidszorg voor mensen die het nodig hebben. Het heeft veel jonge mensen wakker gemaakt. Onze samenleving en onze democratie werken alleen als we niet alleen aan onszelf denken, maar aan elkaar."

Ook heeft de president nog drie adviezen voor de klas van 2020: wees niet bang, doe waarvan jij denkt dat het het goede is en bouw een gemeenschap op.

'Het is gemakkelijk om cynisch te zijn'

"Niemand doet grote dingen alleen. Als mensen bang zijn, is het gemakkelijk om cynisch te zijn en te zeggen: laat me gewoon voor mezelf zorgen, of voor mijn familie, of voor mensen die kijken of denken of bidden zoals ik. Maar als we een wereld creëren waarin iedereen kansen heeft om een ​​baan te vinden en een universiteit te betalen, als we het milieu gaan redden en toekomstige pandemieën willen verslaan, dan moeten we dat samen doen."

"Dus leef voor elkaars strijd. Kom op voor elkaars rechten. Laat alle oude denkwijzen achter die ons verdelen - seksisme, raciale vooroordelen, status, hebzucht - en zet de wereld op een ander pad."