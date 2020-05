Het kantoor dat onder anderen Madonna en Lady Gaga vertegenwoordigt weigert de personen die het bedrijf hebben gehackt losgeld te betalen, meldt Rolling Stone vrijdag. Na de weigering van Grubman Shire Meiselas & Sacks om 21 miljoen dollar (ongeveer 19 miljoen euro) losgeld te betalen lieten de anonieme hackers onder meer contracten van Lady Gaga uitlekken.

De uitgelekte juridische documenten ten behoeve van Lady Gaga horen bij ruim twee gigabyte aan door de anonieme hackergroep onderschepte bestanden. Er zouden ook contractformulieren tussen de zangeres en beeldend kunstenaar Jeff Koons tussen zitten.

"Het lijkt erop dat Grubman niet geeft om haar cliënten", aldus de hackers. "We publiceren een eerste deel van de gegevens want de deadline is verstreken."

Dinsdag werd bekend dat het advocatenkantoor was gehackt met als doel het bedrijf geld af te troggelen. De hackers zouden ruim 750 gigabyte aan data hebben bemachtigd, waaronder contracten en privémails.