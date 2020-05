Renée van Wegberg is er niet rouwig om dat ze door de coronacrisis voorlopig minder kan werken als (musical)actrice en zangeres.

"Het klinkt gek, maar voor mij kwam de coronatijd bijna als geroepen. Ik liep al anderhalf jaar rond met het idee om even gas terug te nemen, maar ik deed het nooit", zegt Van Wegberg zaterdag in het AD.

Toch zit de actrice niet helemaal stil. "Ik heb met mijn vriend, die gitaar en bas speelt, liedjes gespeeld voor mensen die dat wel even konden gebruiken. Eenzame ouderen, mensen in de zorg."

Van Wegberg laat bovendien weten dat ze onlangs voor het eerst een musicalauditie heeft kunnen doen. In juli treedt ze op in het DeLaMar-theater in Amsterdam, waarin ze een voorproefje brengt van Renée doet de Dames, een solotour met liedjes van Nederlandse artiesten.

