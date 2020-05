Anouk heeft besloten om haar kinderen nog even niet naar school te sturen. De zangeres vertelt op Instagram dat ze haar familie liever thuis houdt, omdat ze bang is dat ze ziek worden.

Anouk bracht de eerste paar weken van de coronacrisis door in Marrakesh in Marokko. De zangeres was daar om aan nieuwe muziek te werken, maar kon vervolgens niet meer terugreizen. Ze bleef er wel nieuwe nummers schrijven. Die liet ze via Instagram horen aan haar fans, die ze op de hoogte hield van haar situatie.

De zangeres is sinds 27 april terug in Nederland en heeft sindsdien geen nieuwe muziek meer kunnen schrijven. "Het is bijna onmogelijk met alle kinderen thuis", vertelt ze haar volgers. "Ik ben een van die ouders die de kinderen thuis houden en niet meer naar school sturen voorlopig, omdat ik toch bang ben dat ze iets kunnen opvangen."

Anouk zegt dat ze beseft dat ze ook op een andere manier iets kunnen oplopen, maar wil het risico zoveel mogelijk beperken. De zangeres heeft astma en gaf eerder aan daarom geen onnodig risico te willen lopen om het coronavirus te krijgen.

Anouk heeft zes kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar.

