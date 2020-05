Khloé Kardashian en Tristan Thompson dreigen met juridische stappen tegen een vrouw die zegt dat Thompson de vader van haar kind is, meldt TMZ vrijdag.

In een door hun advocaat opgestelde brief eisen de realityster en de basketballer dat Kimberley Alexander direct stopt met het verspreiden van "deze leugens en verzinsels". Een DNA-test zou "onomstotelijk" hebben aangetoond dat hij niet de vader van het kind is.

De basketballer zou hebben willen meewerken aan een tweede vaderschapstest. Alexander weigerde hierop in te gaan, maar heeft volgens de advocaat van de basketballer en Kardashian hen wel onterecht beschuldigd van respectievelijk verwaarlozing van het kind en omkoping van getuigen die haar gelijk konden aantonen.

Kardashian en Thompson hebben samen een tweejarige dochter (True). De realityster en de basketballer verbraken hun relatie in 2018 nadat hij zou zijn vreemdgegaan met Jordyn Woods, de vriendin van Kardashians halfzus Kylie Jenner.