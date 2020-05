Eloise Sophie Beatrix Laurence, gravin van Oranje-Nassau, heeft haar middelbareschooldiploma gehaald. Het oudste kind van prins Constantijn en prinses Laurentien en het eerste kleinkind van prinses Beatrix haalde haar diploma aan het Maerlant-Lyceum in Den Haag, laat ze donderdag weten via Instagram.

De zeventienjarige Eloise stroomde in het tweede jaar in. Daarvoor zat ze op school in Brussel.

Premier Mark Rutte haalde in 1984 zijn vwo-diploma aan het Maerlant-Lyceum. Ook model Frederique van der Wal en cabaretier Wim Kan haalden een diploma aan de Haagse school die in 2017 zijn honderdjarig bestaan vierde.

Gravin Eloise laat via sociale media weten dat ze is geslaagd. (Foto: Instagram/Gravin Eloise)