Channing Tatum heeft zich op het coronavirus laten testen nadat zijn ex-vrouw Jenna Dewan dit van hem verlangde. TMZ meldt op basis van bronnen dat Dewan zich zorgen maakte over de gezondheid van hun dochter nadat Tatum zijn verjaardag had gevierd met vrienden.

Tatum werd op 26 april veertig jaar oud en dat vierde hij met vijf vrienden op zijn landgoed. Volgens de bronnen hadden zijn vrienden zich net als Tatum zelf daarvoor strikt aan de quarantaineregels gehouden.

De acteur deelt de voogdij over zijn zesjarige dochter Everly met zijn ex-vrouw Dewan. Toen zij hoorde dat Tatum vrienden had gezien, vroeg ze hem om een test te doen, om er zeker van te zijn dat hij haar en hun dochter niet kon aansteken. Tatum liet zich testen en bleek gezond te zijn.

Tatum en Dewan leerden elkaar in 2006 op de set van de film Step Up kennen. Ze trouwden in 2009. In 2018 maakten ze bekend te gaan scheiden. Tatum had hierna een relatie met zangeres Jessie J, terwijl Dewan in maart dit jaar beviel van een zoon met acteur Steve Kazee.