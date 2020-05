Boer Geert heeft alweer een ander, BN'ers weten niet hoe het nu zit met vakanties en Nadège zal chateau nooit kunnen overkopen van familie Meiland. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Wekenlang draaide de zondagavond voor ruim drie miljoen mensen maar om één ding: hoe zou het eindigen voor Geert-Jan, Bastiaan, Jan, Annemiek en Geert? Afgelopen weekend kwam daar eindelijk het verlossende woord en de eindstand maakte nog de hele week de tongen los.

Waar het aflevering na aflevering leek alsof Bastiaan en Annemiek de slechteriken van dit seizoen zouden worden, ontpopte Geert zich uiteindelijk tot de man die niks meer goed kon doen. De manier waarop hij Angela vertelde dat het echt niets zou worden, werd door de kijker meedogenloos afgestraft en kwam hem duur te staan: alle sympathie voor de Brabantse boer was als sneeuw voor de zon verdwenen.

Tijdens de reünie maakte Geert het niet bepaald goed: hij leek weinig spijt te hebben van zijn acties en vertelde hoe hij alweer een nieuwe vrouw had ontmoet met wie het inmiddels ook alweer uit was. Angela toonde zich als een ware heldin en maakte duidelijk geen behoefte meer te hebben aan aandacht van de boer.

Yvon Jaspers verzekerde ons: met Geerts nieuwe relatie is het uiteindelijk toch nog goed gekomen en hij is nu gelukkig met Wendy. Nog geen twee dagen na de uitzending bleek echter dat ook deze relatie niet van lange duur was, want Geert had alweer een ander. Zo formuleerde hij het zelf ook.

"Met Wendy is het weer uit. Ik ben nu met Ingrid. Zij heeft mij onlangs een keer een berichtje gestuurd dat ze mij heel leuk vond. En zo is het gekomen. Ze had mij gezien en me een aantal weken gevolgd op televisie, in het programma. Ze kon het toch niet laten mij een bericht te sturen. En zo is dat gekomen. Het gaat keigoed. Prima", aldus de casanova.

Overigens blijkt Geert wel wat weg te hebben van Geert-Jan, die naast Karine toch ook nog een lijntje openhield met zijn andere optie Jacqueline: Geert appt nog steeds met Vera, over wie hij eerder zei dat hij haar toch niet gekozen zou hebben, nadat zij weer bekendmaakte niet met hem verder te willen. Zo blijft Geert in ieder geval bezig.

325 In de bladen: Huis Borsato's te koop | Nieuwe Luv'-rel?

(Waar) gaan we dit jaar op vakantie?

Na maandenlang naar dezelfde muren te hebben gestaard, is Nederland toe aan iets anders. Even niet meer datzelfde rondje wandelen door de wijk, iets anders zien dan de ramen die je al tien keer hebt gelapt en hoe fijn zou het zijn om weer eens iets te eten wat voor je neus wordt neergezet, in plaats van altijd maar zelf te koken?

Ook bekend Nederland is weleens toe aan een uitstapje. Waar Lil' Kleine en Patty Brard wekenlang vastzaten in het buitenland, hebben de meeste mensen al een hele tijd geen koffer meer hoeven pakken en dus gaat het jeuken. Al zijn er ook BN'ers die vinden dat we niet zo moeten zeuren.

Zo is er Angela Groothuizen, die denkt dat het goed zou zijn als vliegtickets een stuk duurder worden. "Voorbij zijn de tijden dat feestgangers voor een weekendje naar Mikonos vlogen en zaterdag door naar Ibiza om maandagochtend weer brak in Amsterdam te landen. Da's maar goed ook."

Antoinette Scheulderman snapte niet waar we nu allemaal over klagen. "Alsof een jaartje op vakantie nou zo erg is." Dat kwam haar op een reactie te staan van Saskia Noort, die wel degelijk begrijpt waar die behoefte vandaan komt. "Ik vind het vervelend dat iedereen zo'n oordeel heeft over het gedrag van de ander. Laat mensen zich verheugen, laat ze hoop hebben, voor velen is die week de break in een jaar keihard werken. Voor anderen is het overleven", aldus de auteur.

Marc-Marie Huijbregts zit ondertussen in totale onzekerheid, want hij heeft nog vliegtickets voor in juni en weet niet wat daar nu mee gaat gebeuren. "Ik heb geboekt al en ik hoor niets van Transavia van: gaat het wel door of niet door. Gaat het door? Moet ik mijn zwembroek uit het vet halen of kan dat niet?"

Mocht het allemaal misgaan, dan is er altijd nog de optie om in een all-inclusiveresort te gaan zitten en geen kant op te mogen, zo stelde een grote touroperator voor. Al is minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid daar minder enthousiast over.

Toch geen Chateau Nadège

Het leek zo'n nobel streven: miljoenen bij elkaar schrapen zodat Nadège ook na het vertrek van de familie Meiland in het chateau kon blijven werken. Huishoudster wordt kasteeleigenaar, het kan zo het verhaal zijn uit een Disney-film. Maar het sprookje is voorbij, want de inzamelingsactie is toch niet zo'n enorm succes geworden als gehoopt.

1,5 miljoen euro wilde de initiatiefnemer inzamelen om er zeker van te zijn dat Nadège naast de familie niet ook nog haar baan zou kwijtraken, maar al snel bleek dat zij daar zelf helemaal niet op zat te wachten. Nadège wil namelijk helemaal geen kasteeleigenaar zijn.

De teller van de inzamelingsactie staat inmiddels op zo'n 2.500 euro, dus een kasteel of zelfs een luxe tiny house zit er niet in. Nadège waardeert het in ieder geval heel erg dat Nederland zich zo om haar bekommert. En dat is natuurlijk ook een vorm van rijkdom.