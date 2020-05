Vanessa Paradis en Winona Ryder hebben hun ex-partner Johnny Depp in een Engelse rechtszaal bijgestaan. De acteur heeft The Sun eerder aangeklaagd voor laster.

De Britse tabloid heeft Depp in april 2018 wife beater (iemand die vrouwen slaat) genoemd. Aanleiding voor de berichtgeving was Depps ruzie met zijn ex-vrouw Amber Heard.

Heard beschuldigt Depp ervan haar mishandeld te hebben. Zowel Paradis als Ryder heeft in de rechtszaal gezegd dit maar moeilijk te kunnen geloven, schrijf Deadline.

Paradis, die tussen 1999 en 2012 een relatie met Depp had en twee kinderen met hem kreeg, liet aan de rechter weten dat ze haar ex kent als een aardige, attente en genereuze persoon die geen geweld gebruikt.

Ryder, die begin jaren negentig een relatie met Depp had, sprak woorden van dezelfde strekking. "Ik kan gewoon niet begrijpen wat Heard zegt. Johnny was nooit, maar dan ook nooit gewelddadig tegen mij."

De uitspraken van de twee vrouwen waren schriftelijk ingediend en werden tijdens een hoorzitting op woensdag voorgelezen door de advocaat van Depp. De behandeling van de zaak gaat op 7 juli verder.

Stel was een jaar getrouwd

De 33-jarige Heard en de 55-jarige Depp leerden elkaar kennen op de set van de in 2011 verschenen film The Rum Diary. De twee zijn in 2015 getrouwd en in het jaar erna gescheiden. Heard startte kort daarop een rechtszaak waarin ze haar ex beschuldigde van mishandeling. Er was echter geen hard bewijs en de twee troffen een schikking.

Twee jaar later vertelde de actrice in een artikel in The Washington Post een slachtoffer van huiselijk geweld te zijn. Ze noemde Depps naam niet, maar de acteur klaagde Heard toch aan voor laster. Ook beweerde hij door haar te zijn mishandeld, maar Heard ontkent dat. De actrice klaagde haar ex eveneens aan voor laster.