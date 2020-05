Ellen DeGeneres zou er heel slecht mee om kunnen gaan dat er momenteel zoveel negatieve publiciteit rondom haar en haar talkshow is. Bronnen melden aan Amerikaanse media dat de presentatrice er kapot van is.

"Ze dacht eerst dat het wat zure opmerkingen waren van mensen die een hekel aan haar hebben, maar het blijft maar doorgaan. Inmiddels is ze aan het eind van haar latijn", aldus een ingewijde tegenover Us Weekly.

De Amerikaanse entertainmentsites melden allemaal dat het begonnen is toen Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, zich in De Wereld Draait Door uitte over haar bezoek aan de talkshow van DeGeneres. De YouTuber zei dat ze een beetje teleurgesteld was en dat de presentatrice haar voorafgaand aan de show niet eens de hand kwam schudden.

Vanaf dat moment zou het balletje zijn gaan rollen en kwamen steeds meer negatieve verhalen over DeGeneres naar buiten. Onlangs werd ze door critici aangesproken omdat ze de quarantaine in haar huis vergeleek met het zitten in de gevangenis en omdat er verhalen naar buiten kwamen dat ze, hoewel haar talkshow in een andere vorm doorgaat, haar vaste personeel niet doorbetaalt.

De bron is er van overtuigd dat de verhalen uiteindelijk niet al te schadelijk zullen zijn voor de reputatie van de presentatrice. "Ellen komt al zolang bij mensen in de huiskamer, het zal echt meer kosten dan een bodyguard en een blogger om de mening over haar te doen veranderen."