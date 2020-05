Mary-Kate Olsen en haar echtgenoot Pierre Olivier Sarkozy hebben een scheiding aangevraagd. De voormalige actrice en de halfbroer van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy waren vijf jaar getrouwd.

TMZ meldt donderdag dat Olsen al in april een scheiding had willen aanvragen, maar dat dat vanwege de in New York geldende coronaregels niet mogelijk was. De rechtbanken in de Amerikaanse stad accepteren momenteel geen scheidingsaanvragen, tenzij het om een spoedgeval gaat.

Olsen zou inmiddels gevraagd hebben om toch in te grijpen, omdat Sarkozy dreigt haar spullen op straat te zetten als ze die voor 18 mei niet uit de woning heeft gehaald. Sarkozy zou hun huur, zonder met haar te hebben overlegd, hebben beëindigd.

In de rechtbankpapieren schrijft de 33-jarige Olsen dat een scheiding haar zou kunnen beschermen tegen de acties van haar echtgenoot.

Olsen en Sarkozy (50) trouwden in november 2015, toen ze drie jaar een relatie hadden.