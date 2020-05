Post Malone brengt een roséwijn uit. Volgens Forbes kwam Post Malone op het idee voor het wijnproject nadat hij een paar keer wijn had gedronken bij Mark Wahlberg thuis.

Post Malone en Wahlberg zijn vrienden. De acteur is een groot wijnliefhebber en heeft thuis een wijnkelder.

Een bezoek aan een Franse wijngaard in 2019 bracht de plannen van Post Malone, echte naam Austin Richard Post, in een stroomversnelling. De 24-jarige rapper, die in 2019 een eigen wietbedrijf begon, organiseerde de logistiek rondom zijn wijnproject tijdens zijn Europese tournee.

Naast Post Malone zijn ook andere artiesten actief in de wijn- of drankenhandel. Zo hebben rappers Jay-Z en Drake maar ook acteurs Kate Hudson, Aaron Paul en Bryan Cranston zakelijke belangen in de sector.

Post Malone deelt een bericht van Forbes over zijn wijnproject op Instagram (Foto: Forbes)