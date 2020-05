Khloé Kardashian is niet blij met de geruchten dat ze weer zwanger zou zijn. De realityster ontkent op Twitter en zegt dat ze hierom sociale media zoveel mogelijk vermijdt.

"Ik kom niet veel meer op sociale media en de zieke en kwetsende dingen die mensen zeggen zijn een van de redenen. Ik walg van de dingen die ik lees. Mensen denken alles over mij te weten, inclusief mijn baarmoeder", schrijft Kardashian.

"De nare dingen die jullie over mij schrijven zijn gebaseerd op een roddel. Ik zie zo vaak lelijke verhalen over mezelf die niet eens waar zijn. En al was het waar, het is mijn leven, niet dat van jou."

De Kardashian-zus vertelde onlangs in realityserie Keeping Up With The Kardashians dat ze overweegt om een tweede kind te krijgen met haar ex-vriend Tristan Thompson. De twee gingen in 2019 uit elkaar nadat Thompson meermaals vreemdging, waaronder met Jordyn Woods, toentertijd de beste vriendin van Kardashians halfzus Kylie Jenner. Kardashian en Thompson hebben samen tweejarige dochter True.