Boer Geert laat weten door het programma Boer zoekt Vrouw zelfverzekerder te zijn geworden en dat dit is uitgemond in weer een nieuwe liefde, zo vertelt hij in een interview op de site van Boer zoekt Vrouw.

In de speciale reünie-uitzending van afgelopen zondag meldde presentatrice Yvon Jaspers dat Geert alweer gelukkig was met Wendy. "Met Wendy is het weer uit. Ik ben nu met Ingrid. Zij stuurde mij onlangs een berichtje en vertelde dat ze mij heel leuk vond. Zo is het gekomen en het gaat keigoed", aldus Geert.

Geert had in het programma zelf minder geluk in de liefde. De kijker zag eerder al hoe hij met Angela op citytrip ging en dat toen de bom is gebarsten.

De relaties die hij dankzij het programma aanknoopte, liepen dan ook op niks uit. Toch is Geert blij: "Ik had niet verwacht dat het programma zoveel impact zou hebben, vooral op sociale media. Ik was verbaasd door de hoeveelheid reacties na de uitzendingen, maar uiteindelijk heeft het programma liefde gebracht."