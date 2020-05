Ruben Nicolai heeft een fijne balans tussen privé en werk gevonden in zijn leven en voelt zich momenteel een "blij ei". Met uitdagend werk, prachtige dochters en een nieuwe liefde heeft de cabaretier en televisiepresentator veel om gelukkig over te zijn, vertelt hij in een interview met Flair.

De 45-jarige Nicolai vertelt dat hij van zichzelf niet meer alles hoeft te doen en niet meer met iedereen bevriend hoeft te zijn, wat vroeger anders was.

"Als je ouder wordt, scheid je het kaf van het koren. Het scheelt dat ik vader ben, waardoor mijn prioriteiten ergens anders liggen en ik dingen gemakkelijker van me laat afglijden."

Nicolai heeft twee dochters, van acht en dertien jaar oud, en wil hen op een leuke manier dingen bijbrengen. "In de echte wereld is niet iedereen altijd vrolijk, lief en aardig, dus laat ik ze ook mijn emoties zien en ben ik soms boos of verdrietig. Toch hoop ik dat ik vooral een vrolijke vader ben."

Zes jaar geleden scheidde Nicolai van de moeder van zijn dochters. Zij zijn dan ook niet elke dag bij hem. "Ik ben er in deze situatie misschien daarom wel relaxed onder. Als mijn dochters er zijn, ben ik leraar, de jongen van de ICT en het animatieteam, maar ik klaag niet. Iedereen is gezond en het is stiekem leuk om de kinderen de hele dag om me heen te hebben."