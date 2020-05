Johnny Depp beschuldigt de Britse roddelbladen The Sun en het inmiddels niet meer bestaande News of the World ervan dat zij zijn telefoon tussen 1996 en 2010 hebben afgeluisterd, meldt The Blast dinsdag. De acteur zou juridische stappen voorbereiden.

Volgens Depp wijst eigen onderzoek "duidelijk in de richting van herhaalde illegale inbreuk" op zijn privéleven. De 56-jarige acteur claimt dat de roddelbladen informatie over zijn kinderen, zijn gezondheidstoestand en de zwangerschappen van zijn toenmalige vriendin Vanessa Paradis hebben gestolen.

Volgens bronnen rond Depp zou de acteur juridische stappen voorbereiden tegen News Group Newspapers, dat The Sun en News of the World (dat na een afluisterschandaal in 2011 ter ziele ging) beheert. De acteur heeft zijn team van advocaten een brief die zijn beschuldiging onderbouwt laten opstellen.

Eind februari staken berichten de kop op dat Depp gehackt zou zijn door The Sun. De tabloid, die er eerder van werd beschuldigd tussen 2005 en 2007 de telefoons van leden van het Britse koninklijk huis te hebben afgeluisterd, verdedigde zich bij monde van een advocaat dat de 70.000 privéberichten per ongeluk in zijn bezit waren gekomen.

Depp spande eerder een rechtszaak tegen The Sun aan omdat het medium kopte met de tekst: "Depp: a wife beater". Die zaak is uitgesteld vanwege de coronacrisis.