Katy Perry kampt met vlagen van een depressie tijdens de coronacrisis. De zangeres worstelt met de nieuwe manier van leven die is ontstaan door de coronapandemie, zegt ze dinsdag op Twitter.

"Soms weet ik niet wat erger is: proberen het virus te ontlopen of de vlagen van depressie die komen met de nieuwe manier van leven", aldus Perry. De zangeres heeft in het verleden meerdere malen te maken gehad met depressies.

In januari liet Perry weten de depressie waar ze in 2018 mee worstelde mede te hebben overwonnen dankzij de steun van haar verloofde, acteur Orlando Bloom. De depressie trad op nadat de zangeres negatieve kritieken kreeg op haar album Witness uit 2017.

De 35-jarige Perry vertelde in 2013 te maken te hebben gehad met een depressie na haar relatiebreuk met komiek en acteur Russell Brand. Volgens de zangeres zijn de diepe, duistere gevoelens die ze overhield uit die tijd de inspiratie geweest voor een aantal nummers haar album Prism uit datzelfde jaar.

