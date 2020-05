Jim Bakkum en Glennis Grace hebben de handen ineen geslagen om geld in te zamelen voor de doodzieke Jayme. Als het eenjarige kindje geen medicijn krijgt tegen zijn spierziekte "haalt hij de twee niet". Met het lied Ik Kijk Naar Jou hopen de muzikanten geld op te kunnen halen voor medicatie.

"Het nummer vertelt eigenlijk het gevoel van de moeder of vader naar het zieke kindje toe. In dit geval de ouders van Jayme", vertelt Bakkum in Shownieuws.

"Jayme heeft de hele zeldzame spierziekte SMA. Deze maand wordt hij een en zonder medicijn redt hij de twee niet." De zanger voelt het verdriet van de ouders. "Het liet me gewoon niet meer los. Ik zie in zijn ogen iets van ons eigen kind. Iedere dag telt, ieder uur telt voor hem. Het is een kwestie van leven of dood."

De zanger is niet persoonlijk bij Jayme of zijn ouders betrokken, maar hoopt toch dat mensen willen doneren. "Dit raakt mij. Als vader en als mens. We leven in bizarre tijden. Laat staan als je moet leven met dit drama. De angst om je kind te verliezen. Er is een uiterst professionele website voor Jayme opgericht om te doneren. Al is het 2 euro. Alle beetjes helpen."