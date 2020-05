Bibian Mentel hoorde tijdens een controle in het ziekenhuis dat haar nieuwe medicijnen lijken aan te slaan en dat haar uitzaaiingen weinig zijn gegroeid. Aan Shownieuws vertelt ze dinsdag dat ze ontzettend is opgelucht.

"Het klinkt een beetje gek natuurlijk want ja, het neemt niet weg dat er nog steeds tumoren in mijn lijf zitten", zegt Mentel. "Maar we zijn ontzettend blij dat we weer even wat tijd hebben gewonnen."

Als de 47-jarige Mentel geen klachten krijgt, hoeft ze de komende vier tot zes maanden niet voor controle naar het ziekenhuis. "Dat is voor mij heel lang eigenlijk. Dus ja, ik kan weer eventjes leven en dat is heerlijk!" aldus Mentel.

Het voelde een beetje onwerkelijk voor de oud-snowboardster; "het moest even indalen". Maar 's avonds heeft ze het uitgebreid met haar gezin gevierd.

Ziekte keerde meerdere malen terug

Mentel kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd.

Ze werd in maart 2019 geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel en kon daarna aanvankelijk haar benen niet meer goed bewegen. Eind vorig jaar werd er een nieuwe tumor ontdekt en vond er een nieuwe operatie plaats.

Mentel werd zes maal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.