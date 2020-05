Albert Verlinde vindt dat bekende Nederlanders tijdens de coronacrisis even op de achtergrond moeten blijven, dat vertelt hij in de podcast Een-tweetje met Yves van mediaondernemer Yves Gijrath.

In de podcast spreekt Verlinde met Gijrath over de gevolgen van de coronacrisis op de culturele sector. Maar wanneer Gijrath hem vraagt naar zijn mening over hoe bekende Nederlanders zich opstellen tijdens de coronacrisis, blijkt hij daar een duidelijke mening over te hebben:

"Het is gewoon dom. Ten eerste, de bekende Nederlander bestaat nog wel, maar is nu toch echt wel iets anders geworden, omdat je je realiseert dat je aan het einde van de rit gewoon Nederlander bent."

"En als je je niet realiseert dat je met al je luxe of met je voorspoed of met je tegenslag niets anders bent dan al die andere mensen... Dat je vaak nog een enorm pre hebt, omdat je over iets meer reserves beschikt, ja, dan is het gewoon dom, dan moet je je mond houden", aldus Verlinde.

"Slik je verlies, zwijg even. Je kunt niks goed doen nu. Je kunt geen lied voor Corona zingen. Het zijn gewoon andere tijden waarin we terecht zijn gekomen", vervolgt de theatermaker.

'Het is geen wedstrijd, de klap komt net zo hard aan'

De directeur van musicalbedrijf Stage Entertainment doelt met zijn opmerkingen specifiek op Linda de Mol en René Froger, die zich eerder uitlieten over hij hard zij geraakt zijn door de crisis.

In de podcast refereert Verlinde naar een uitspraak die De Mol deed in een aflevering van Paul de Leeuw zijn Instagramshow TV-Quaran-Tine. Daar zei de presentatrice dat ze het jammer vond dat haar vakantie naar Portugal waarschijnlijk niet door zou gaan.

Froger kreeg eerder kritiek op een uitspraak die hij vrijdag deed in Shownieuws. Daar zei hij dat artiesten het hardst zijn getroffen door de crisis. "Een een artiest is niet iemand die morgen bij een boer kan gaan werken of zo. Je hebt een specifiek beroep en daar heb je allemaal een opleiding voor genoten. Een artiest kan niet zonder publiek." De zanger heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraak.

Verlinde vindt dat mensen moeten oppassen met wat zij zeggen, omdat het geen wedstrijd is. "Iedereen heeft het op dit moment moeilijk. Dan maakt het niet uit of je in een bloemenzaak werkt en 1.200 euro in de maand verdient of dat je in de Ziggo Dome zou staan en 50.000 euro zou omzetten, de klap komt net zo hard aan."