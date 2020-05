Robert Pattinson heeft een groot deel van zijn leven in sociaal isolement doorgebracht, wat hem heeft klaargestoomd voor het leven tijdens de coronacrisis. De 34-jarige acteur heeft dan ook geen moeite met alleen thuis zitten, vertelt hij in een interview met GQ.

"Ik breng al een hele poos veel tijd alleen door, puur omdat ik er altijd toe gedwongen word", refereert hij aan niet meer normaal over straat kunnen na zijn doorbraak in de Twilight-filmreeks.

"Ik kan me niet eens meer herinneren hoe het is om niet deze levensstijl te hebben. Nu moet iedereen veel alleen thuis blijven en mensen, onder wie mijn familie, zijn kwetsbaar voor isolatie. Dat is schokkend", aldus Pattinson.

Momenteel verblijft Pattinson niet in zijn huis in Los Angeles, maar in een appartement in Londen. "Dit appartement heb ik gekregen voor de opnames van de film The Batman, maar deze zijn nu stilgelegd. Ik doe letterlijk amper iets", geeft hij toe.

Wanneer Pattinson gaat hardlopen in een park is hij bang om opgepakt te worden. "Je mag hier gewoon hardlopen hoor, maar alsnog voel ik extreme angst als ik dat nu doe."

Door de uitbraak van het coronavirus is de releasedatum van de Batman-film verplaatst naar oktober 2021.