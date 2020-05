Koningin Máxima viert zondag haar verjaardag en mag 49 kaarsjes uitblazen. Een greep uit de vele mooie foto's die van haar gemaakt zijn.

Ook Máxima werkt tijdens de coronacrisis vanuit huis. Regelmatig schuift ze in haar woning Paleis Huis ten Bosch achter de webcam om te videobellen met collega's. (Foto: RVD)

In oktober 2019 gingen Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek naar India. In vijf dagen bezochten de koning en koningin drie steden: New Delhi, Mumbai en Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala. (Foto: Getty Images)

In de zomer van 2018 stond Máxima op de cover van het augustusnummer van de Spaanse editie van Vanity Fair. De glossy heeft ook een achtergrondverhaal over de koningin gepubliceerd. (Foto: Vanity Fair)

Het koninklijk koppel en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane poseren in de zomer van 2019 in hun tuin voor de jaarlijkse zomerse fotoshoot. (Foto: BrunoPress)

In de winter van 2018 deelt het koninklijk gezin een portret als kerstgroet. De foto's werden op 18 april 2017 door Erwin Olaf gemaakt, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. (Foto: RVD)

De koningin tijdens een staatsbezoek in Frankrijk in 2016. (Foto: BrunoPress)