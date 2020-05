Philippe Geubels vindt dat supermarktmedewerkers meer respect verdienen. De comedian zegt in gesprek met Humo dat hij graag zou zien dat ze meer betaald krijgen voor hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis.

"Ze moesten al die maanden tussen de mensen blijven werken. Dat mag weleens meer gewaardeerd worden", zegt Geubels, die vroeger ook in een supermarkt werkte.

"Toen ik pas bekend werd, voelde ik het verschil in waardering aan den lijve. opeens spraken mensen me aan die me voordien nooit hadden zien staan tussen de winkelrekken. De frustratie die je dan voelt, valt moeilijk uit te leggen. Dat applaus om acht uur 's avonds is tof, maar het zou fijn zijn als al die mensen straks gewoon beter betaald werden."

De in België woonachtige Geubels maakt zich ook zorgen over zijn eigen branche. "Ik pieker nu vaker dan vóór de lockdown, maar dat gaat dan meer over de toekomst van onze sector en ons bedrijf dan over mezelf."

Om zichzelf af te leiden organiseert Geubels iedere week een online wijnproeverij met negen vrienden. "Iedereen mag een wijnparcours uitstippelen. Dat wordt dan voorbereid en, samen met het eten, afgezet in een doos aan de voordeur. Met de computer op tafel wordt de wijn dan geproefd en het eten besproken."

