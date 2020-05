Gijs Naber vindt het prettig om in het buitenland te werken, omdat niemand hem daar kent en hij minder bezig hoeft te zijn met wat ze van hem denken. De acteur zegt in gesprek met de VARAgids heel gevoelig te zijn voor wat mensen van hem denken en vinden.

"Daarom heb ik die enorme drive om het goed te doen, dat is een soort perfectionistisch monster dat voortdurend getemd moet worden. Ik ben me hyperbewust van de blikken die op mij gericht zijn. Hoe meer ik daarop focus, hoe minder eigen ik ben", aldus de 39-jarige acteur.

Naber won in 2019 een Gouden Kalf voor zijn rol als Willem Holleeder in de serie Judas en is heel blij met de prijs. Maar toen het gebeurde, voelde het voor hem als een nachtmerrie. "Ik was toen helemaal niet bezig met film, met werk, met wat dan ook. Natuurlijk was het tof dat ik die nominatie kreeg, maar ik was er niet mee bezig. Niet omdat het me niet interesseerde, maar ik was mijn leven op dat moment anders aan het leiden."

"Toen kwam ineens die dag van de uitreiking! Kut! Ik moest om 18.00 uur in Utrecht zijn, tot 17.30 uur was ik bezig om een pak te vinden. Vervolgens werd ik meteen in de zaal gezet, begon de ceremonie, begon het in mijn hoofd als een gek te malen en voor ik het wist, werd mijn naam omgeroepen en stond ik op dat toneel met dat Kalf in mijn hand. Plotseling hyperbewust van alles wat er om me heen gebeurde, dat mensen naar me keken", aldus Naber.

Inmiddels heeft de acteur het gevoel iets meer rust te hebben gevonden. "Binnen in mezelf blijf ik altijd dezelfde strijd voeren, maar het wordt wel rustiger. Ik wil en ik kan nog heel veel nieuwe en andere dingen doen, denk ik. Maar het hollen, het manische vooruitrennen, heb ik denk ik afgeleerd."