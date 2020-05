Sascha Visser wordt voor de tweede keer vader, dat heeft hij maandag laten weten aan RTL Boulevard. Zijn vriendin Giorgia Voorthuis is zeven maanden zwanger, van een jongetje.

"Weer een jongen, want mannen maken mannen", grapte Visser in het programma.

Het is volgens de presentator wel een gekke tijd om in verwachting te zijn. Onder meer doordat zijn vriendin de afgelopen tijd geen echo's meer heeft gehad. "Dat waren toch wel belangrijke momenten voor haar, om in ieder geval uit te spreken waar je mee zit en vragen te stellen waar je graag antwoord op wil."

Voor hun zoontje van bijna drie is het volgens Visser wel gek dat zijn moeder nu zwanger is. "Maar daar ontkomt hij ook niet aan over een paar weken", aldus de 31-jarige Visser.

Visser werd bekend door acteerklussen in onder meer Kees en Co en Onderweg Naar Morgen.