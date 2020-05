Tien kandidaten gingen in het afgelopen seizoen Boer zoekt Vrouw op zoek naar de liefde: vijf daarvan waren op televisie te zien, de rest werd online gevolgd in hun zoektocht. Een overzicht van alle koppels die dit seizoen zijn ontstaan.

Bastiaan en Milou

Dat Bastiaan (36) en Milou de liefde in elkaar hebben gevonden, zal waarschijnlijk weinig kijkers hebben verrast. De Zeeuwse boer kwam samen met zijn nieuwe vriendin naar de reünie met presentatrice Yvon Jaspers. Milou woont en werkt in Frankfurt, wat aanvankelijk voor wat twijfels bij beide partijen zorgde. Tijdens de coronacrisis werkt Milou vanuit huis en daarom heeft ze besloten om alvast tijdelijk in te trekken bij Bastiaan, die woonachtig is in Arnemuiden. Maar of ze daar voor langere tijd wil blijven, weet ze nog niet helemaal zeker: "Als nu iemand mij het mes op de keel zet; óf voor altijd Zeeland óf voor altijd terug, dan kies ik wel gewoon voor jou. Het huisje moet misschien ook nog een beetje mijn thuis worden."

Jan en Nienke

In de voorlaatste aflevering was de liefde tussen Jan (36) en Nienke nog onzeker. Hij was dolverliefd, maar voor de uit Noord-Holland afkomstige Nienke ging het nogal snel. Toch bleek de liefde sterk genoeg en kwamen ze gezamenlijk naar de reünieaflevering. "Ik ben heel erg verliefd op Jan", vertelde Nienke tegen Jaspers. "Ik heb het gevoel dat we voorbestemd zijn. Het klopt." Het stel is van plan om over een half jaar te gaan samenwonen.

Geert

Vorige week werd al duidelijk dat Geert (52) zijn grote liefde niet heeft gevonden tijdens de opnames van het programma. Zijn citytrip met overgebleven kandidaat Angela eindigde met de conclusie dat ze elkaar niet leuk genoeg vonden. Geert vertelde in gesprek met presentatrice Jaspers dat hij buiten het programma om een nieuwe liefde heeft gevonden, genaamd Wendy, maar dat het de dag voor de opnames van de reünieaflevering uit was gegaan. Inmiddels zijn Geert en Wendy toch weer samen, zo liet Jaspers aan de kijkers weten.

Boer Willem

Boer Willem (27) veroverde in de introductieafleveringen de harten van de kijkers met zijn enthousiasme en spontaniteit. Helaas kreeg hij niet genoeg brieven om in de televisie-uitzendingen te worden gevolgd. Zijn date-avonturen waren daarom alleen online te zien. In de reünieaflevering werd duidelijk dat hij toch een liefde heeft overgehouden, hij vormt namelijk een koppel met Rineke. Zij bleek de enige match voor Willem nadat hij met vijf dames had gedatet. Rineke zette tussen december en februari tijdelijk een punt achter de relatie, maar de kriebels voor de melkveehouder bleken toch te sterk. "Ik snap nog steeds niet waarom ze ja zei", zegt Willem over het moment dat hij Rineke om verkering vroeg.

Boer Ronald

Ook boer Ronald (37) uit Terwolde heeft een liefde overgehouden dankzij Boer zoekt Vrouw. Hij kreeg 28 brieven, wat niet genoeg was om gevolgd te worden in de reguliere uitzendingen, maar online was te zien dat hij behoorlijk onder de indruk was van brievenschrijfster Eveline. De twee vormen inmiddels een koppel. "Ik had niet verwacht haar zo snel te vinden", vertelde de melkveehouder aan Jaspers.