Louis van Gaal vindt dat we in een egocentrische wereld leven, maar door het coronavirus lijkt dat volgens de voormalig voetbaltrainer te veranderen. Dat zegt hij in een interview in de Volkskrant.

Volgens 68-jarige Van Gaal is die 'egocentrische wereld' mede ontstaan door de oprukkende gamecultuur, die vooral onder jongeren erg populair is.

"Onze jeugd speelt niet meer op straat, maar is op de kamer aan het gamen. Alleen op de wereld, of spelend tegen die wereld. Dat is niet normaal, maar wij, de maatschappij, hebben gefaald om ze te corrigeren", vindt de tot gymnastiekleraar opgeleide Van Gaal.

Maar de laatste maanden ziet hij een kentering ontstaan, een direct gevolg van het wereldwijde gevecht tegen COVID-19: "Door het coronavirus krijgen we gelukkig weer meer oog voor de medemens. Het kan zomaar zijn dat die reactie doorgaat, omdat de mensen het prettig vinden."

Van Gaal vindt trouwens niet dat de overheid consequent handelt in de strijd tegen het virus. "Verleden week was het mondkapje niet nodig. Straks is het verplicht in de trein. De aanpak is niet consequent, terwijl ik dat wel ben. In het begin kwam die piek met zieken en doden. Toen was het logisch dat je naar het RIVM luisterde. Maar er komt een tijd dat je verder moet kijken."