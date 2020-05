Actrice America Ferrera is op 4 mei bevallen van haar dochter Lucia Marisol Williams, laat de hoofdrolspeelster in de comedyserie Ugly Betty zondag weten via Instagram.

"Mama, papa en grote broer verwelkomen dolenthousiast haar heldere licht in het gezin", aldus Ferrera over Lucia.

De actrice vraagt haar volgers geen kraamcadeautje te geven, maar in plaats daarvan te doneren aan een goed doel dat migrantenkinderen bij de grens tussen de VS en Mexico ondersteunt.

Ferrera heeft een relatie met acteur en regisseur Ryan Piers Williams. Het stel is sinds 2011 getrouwd. De actrice beviel in mei 2018 van haar zoon Sebastian. Eind 2019 maakte de 36-jarige Ferrera bekend dat ze zwanger was van haar tweede kind.

America Ferrera kondigt de geboorte van dochter Lucia aan. (Foto: Instagram/America Ferrera)